Stadtilm. Platz zwei Im Viertelfinalturnier mit nur einer Niederlage gegen Tagessieger Lippersdorf

Die U15-RadballerAnton Spindler/Jamy-Lee Kirsten wollen Ende Mai zur DM-Endrunde nach Worms. Die Fahrkarte dafür können beide am 4./5. Mai in Kemnat in einem von vier Halbfinalturnieren buchen, wo sie unter sechs Teams mindestens Zweite werden müssen. Im Viertelfinalturnier in Stadtilm wurden sie hinter Grün-Weiß Lippersdorf souverän Zweite, besiegten Langenwolschendorf 11:2, Mömlingen 9:1, RSV Großkoschen II 3:1 und RFV Naurod 10:0. Nur gegen Lippersdorf gab es ein 3:4. Die U13 des RSV Stadtilm scheiterte in Bad Dürrenberg am Halbfinaleinzug. Michel Hentsch/Oscar Bachmann wurden Vierte.

rr