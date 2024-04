Gräfinau-Anghstedt. Der Tabellenzweite der Fußball-Kreisoberliga, der FSV 1928 Gräfinau-Angstedt muss bei 4:2 gegen Schwarza immer wieder Ausgleiche wegstecken

Der FSV 1928 Gräfinau-Angstedt bleibt Spitzenreiter Germania Ilmenau mit einem offenen Nachholer weiter rechnerich nur einen „Ausrutscher“ entfernt auf den Fersen. Die Gräfinauer besiegten den SV 1883 Schwarza mit 4:2. Die Gastgeber gingen durch Tom Oschmann in Führung, der nach einem Missverständnis der Schwarzaer beim Rückpass von Schmidt auf Keeper Peterhänsel dazwischen ging und ins leere Tor einschob (16.). Doch postwendend glichen die Gäste aus. Betz hatte auf der linken Seite zu viel Freiraum, passte nach innen auf den auch Nahdistanz einschussbereiten Pakstaitis (17.). Doch die Gastgeber blieben am Drücker und gingen nach Vorarbeit von Erwin Rademacher erneut durch Oschmann in Front (27.) und fast wäre diesem sogar noch der Hattrick gelungen, Peterhänsel hielt aber (37.).

Schwarza immer wieder mit Ausgleich zur Stelle

Schwarza gab nicht auf, und hatte durch einen Kopfball Schmidt erneut die Ausgleichschance (54.), die Kleinspehn dann mit einem Freistoß in den linken Winkel doch zum 2:2 gelang (71.). Trainer Christian Zentgraf wechselte doppelt und mit Händchen. Moritz Lindner besorgte nur zwei Minuten auf dem Platz die neuerliche Führung nach einem Oschmann-Pass (74.) und nach Glanzparade von Kazmierczak gegen Jäger (81.) entschied gegenüber vom Strafstoßpunkt Maximilian Heinze eine spannende Partie endgültig (88.).

rr