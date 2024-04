Remschütz. In der Fußball-Kreisoberliga hält Gräfenrodas die ungeschlagene Bilanz durch einen 5:0-Sieg in Remschütz

Starke Sache. Auch in Remschütz war der FSV Gräfenroda in der Fußball-Kreisoberliga nicht zu besiegen. Die Männer von Trainer Marcel Hielscher kletterten nach dem 5:0 über Bau Remschütz auf Platz vier der Tabelle, sind nun neunmal unbesiegt, bevor nun Haarhausen und Gräfinau-Angstedt und Ilmenau die Gegner sind. In Remschütz brachte Tom Greßler sein Team schnell in Front (6.), Sascha Wolf baute wuchtig nach Strobel-Vorarbeit aus (11.), traf dann (17.) genau wie Christian Esche (23.) den Pfosten und noch einmal mit einem Direktfreistoß zum 0:4 ins Tor (44.). Greßler machte mit Wiederbeginn nach Seel-Heber alles perfekt (53.) und trotz zahlreicher weiterer Gelegenheiten rundete erst Wolf den mühelosen Sieg ab. Torjäger Robin Ensenbach (30 Tore) blieb abgemeldet.

rr