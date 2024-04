Martinroda. In der Fußball-Kreisoberliga schaffen die Sandhasen gegen Schwarzatal durch Reykowski doch noch den Ausgleich

Der FSV bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen Schwarzatal gab es aber erst durch den späten Treffer von Lennox Reykowski ein 1:1. Martinroda hatte riesige Chancen, so traf Schleicher den Pfosten (26.). Auch nach der Pause waren die Eckardt-Männer am Drücker, doch das Tor machten die Oberweißbacher. Morgenroths Abwehrschlag, der von einem Gegenspieler zum einschussbereiten Glocke prallte, war sehr abseitsverdächtig (52.), doch zum Glück gelang Reykowski mit platziertem Schuss aus der zweiten Reihe noch das 1:1.

jk