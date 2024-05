Arnstadt. In der Fußball-Oberliga empfängt der VfB Auerbach das Tabellenschlusslicht am Freitagabend

Ungewohnt, bereits am Freitag (3. Mai) gastiert erstmals in seiner Vereinsgeschichte der SV 09 Arnstadt ab 19 Uhr beim langjährigen Regionalligisten VfB Auerbach. Mit 45 Punkten und 52:30 Toren nehmen die Vogtländer gegenwärtig den fünften Tabellenplatz ein. Die letzten fünf Partien gestalteten die Köhler-Männer mit einem Torverhältnis von 20:1 allesamt siegreich, zuletzt gewannen sie Dienstag in Marienberg 4:0.

Für den Tabellenletzten SV 09 Arnstadt zählen eigentlich nur noch Siege, um das unmögliche noch möglich zu machen, den Klassenerhalt. Erneut konnte man gegen eine Spitzenmannschaft, Tabellenführer Plauen, nicht nur mithalten, sondern dominant auftreten. Kapital konnten die Arnstädter daraus wie so oft in dieser Saison nicht schlagen. Ähnlich verlief auch das Hinspiel, als die „Nullneuner“ sehr unglücklich und unverdient 0:1 am Obertunk unterlagen. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht gelingt es den Fischer-Schützlingen dieses Mal den Bock umzustoßen, zumal die Auerbacher das Dienstags-Spiel in den Beinen haben. „Für uns steht eine sehr schwere Aufgabe bevor, Auerbach hat gerade einen Lauf, durch die Stadion- und Flutlichtatmosphäre ist das für uns ein besonderes Spiel“, so Trainer Robert Fischer.

uv/rr