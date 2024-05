Suhl. 46. Lange-Bahn-Lauf: Target Sprinter des SV Frankenheim bestimmten das Niveau. Paul Pfauch allen voran

46.Lange Bahn Lauf

Target Sprinter des SV Frankenheim bestimmten das Niveau

Beim 46. Lange-Bahn-Lauf setzten sich eine Reihe von Teilnehmern aus dem Ilm-Kreis sehr erfolgreich in Szene, so wie die Sommerbiathleten des SV Eintracht Frankenhain. Auf der 11-Kilometer-Distanz verteidigte der mehrfache Deutsche Meister im Sommerbiathlon Paul Pfauch mit persönlichen Streckenrekord in 40:01 Minuten seinen Vorjahrserfolg.

Paul Pfauch hat Sommerbiathlon-WM in Visier

Der angehende Dachdecker war diesmal zwei Minuten schneller unterwegs und verwies den starken Johannes Gerlof (Sportladen Suhl) in 41:08 min auf den 2. Platz. Sein großes Saisonziel in diesem Jahr ist ein Start bei der Sommerbiathlon-WM in Dingolfingen.

Bei den Frauen war Edith Buschsieweke (Frankenhain) nicht zu schlagen. Die mehrfache Target-Sprint-Weltmeisterin stellt in 47:11 Minuten einen neuen Streckenrekord auf und verweis Julia Stephan aus Sonneberg in 50:33 auf den dritten Rang. Mit Pia Kortum vom SV 90 Gräfenroda konnte eine weitere Starterin aus dem Ilm-Kreis in 51:37 als Fünfte unter die Top-Ten laufen. Stark besetzt war auch der 22 km-Wettbewerb. Bei den Frauen schaffte es Denise Buschbeck (Die flinken Gerataler) in 2:07:35 Stunden als Dritte auf das Podest. Aber auch Bogenschütze Steffen Jabin (Frankenhain) gehört im 22-Kilometer-Wettbewerb in 1:41:26 h als Achter mit zu den leistungsstarken Langstrecklern.