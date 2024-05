Gräfenroda. Beim Fahrradtrial des MC Gräfenroda werden am Wochenende erste Punkte in den Nord- und Ostdeutschen Meisterschaften vergeben

Der erste von fünf Läufen in den kombinierten Nord- und Ostdeutschen Meisterschaften im Fahrradtrial findet am Wochenende in Gräfenroda statt. Gefahren wird am Dörnberger Hammer auf dem Gelände des Holzhandels in den Altersklassen U9 bis Elite. Gestartet wird Sonnabend ab 11 Uhr und Sonntag 9.30 Uhr. Knapp 70 Meldungen sind eingegangen, der gastgebende MC Gräfenroda schickt vor allem in den Nachwuchsklassen Fahrer ins Rennen. Die ostdeutsche Serie wird in Claußnitz am 25. Mai fortgesetzt und am 28. September in Potsdam beendet, die norddeutschen Titelkämpfe gehen am 15. Juni in Melsungen weiter.

rr