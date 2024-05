Auerbach. In der Fußball-Oberliga hielt der SV 09 Arnstadt bis in die Schlussviertelstunde beim VfB Auerbach alles offen

In der Fußball-Oberliga lieferte sich der SV 09 Arnstadt am Freitagabend vor 406 Zuschauern beim Regionalliga-Absteiger VfB Auerbach einen mitreißenden Kampf, stand sogar dicht vor einem Punktgewinn. Die Fischer-Männer übernahmen die Initiative, gerieten aber unglücklich durch einen von Scheuring an Dittrich verursachten Strafstoß in Rückstand, den Sieber im zweiten Anlauf, nachdem Keeper Valentin Henning hielt, verwandelte (22.). Gegenüber traf Janes Grünert für Arnstadt den Pfosten (24.) und auch Cermus köpfte den Ball an die Latte (28.).

Mit vereinten Kräften: Die Arnstädter Silvano Varnhagen (Mitte) und Hans Oeftger versuchen vor Auerbachs Ondrej Brejcha (links) zu klären. © René Röder

Nach der Pause blieb es spannend und der eingewechselte Anton Lvov glich nach Fehler von Sieber im Solo aus (68.), doch der Auerbacher machte seinen Fehler gut, köpfte nach einer Ecke von Brejcha mit Aufsetzer-Kopfball zum 2:1 ein (74.) und nach Faustabwehr Hennings jagte der Ex-Rot-Weiße Kämpfer den Ball zum 3:1 ins lange Eck (79.).