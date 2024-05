Weimar/Erfurt. Kettenreaktion bis in die Kreisoberliga möglich. Nur dem SV 09 Arnstadt nützt das wohl wenig

Im Thüringer Fußball mussten die Vereine bis zum Wochenende fristgerecht Aufstiegsverzichte oder freiwilliges Ausscheiden aus einer Spielklasse (§ 14 Ziffer 2 (3) bzw. § 19 Ziffer 5 der TFV-Spielordnung) erklären. So verzichtet der Tabellenführer SV Schmölln 1913 auf einen Aufstieg in die Thüringenliga. Der SC 03 Weimar hat so mit fünf Punkten Vorsprung vor Kahla in der Landesklassen-Staffel 1 beste Chancen. Für Da der Tabellenzweite der Thüringenliga Wismut Gera in die Oberliga aufsteigen will, Schlusslicht SV 09 Arnstadt von dort wohl schon elf Punkte vom rettenden Ufer entfernt absteigen muss, wird ein Verbleib des FC Einheit Rudolstadt zum „Zünglein an der Waage“. Gelänge der, hätte der FC Saalfeld die Chance auf den Klassenerhalt. In der Thüringenliga, und der VfB Apolda, wenn der sich noch einen Platz verbessert, die Möglichkeit in der Landesklasse zu verbleiben. Das wiederum würde bedeuten, dass aus der Kreisoberliga nur drei, statt vier Mannschaften absteigen müssten.



rr