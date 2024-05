Arnstadt. Fußball-Oberliga-Schlusslicht hofft nach dem Sieg über Ludwigsfelde nachlegen zu können

Nach energischen, aber erfolglosen Spielen gegen Spitzenreiter Plauen (0:2) und in Auerbach (1:3) gab es mit dem 4:3-Sieg gegen Ludwigsfelde nun endlich den vierten Saisonsieg nach dem 3:1 über Rudolstadt, dem 2:1 gegen Sandersdorf und dem 5:1 in Marienberg. Kann in Sandersdorf (Sa./14 Uhr) nachgelegt werden? Gegen die Unioner gab es in der Hinrunde und auch 2021/22 daheim ein 2:1. Nach Trennung von Trainer Robert Fischer zum Saisonende können die Arnstädter nur noch theoretisch die Klasse halten, auch wenn sie in Sachsen-Anhalt und danach in Krieschow und gegen Bischofswerda gewinnen würden. Aber die „Rote Laterne“ des Schlusslichtes kann noch abgehängt werden.