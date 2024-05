Weimar. 5:0-Sieg im E-Junioren-Kreisopokal-Finale in Weimar gegen Zollhaus

Im Wimaria-Stadion fanden am Pfingstmontag vier Junioren-Kreispokal-Endspiele statt, drei mit Beteiligung aus dem Ilm-Kreis, aber nur bei den E-Junioren ging am Vormittag der Pokal in den Ilm-Kreis. Der SV 09 Arnstadt E1 gewann durch Tore von Miguel Dittrich (6.), Corrie Hollmann (8.), Phil Spangenberg (13.), Jares Loos (17./Foulstrafstoß) vor der Pause und abschließend Karl Hack (42.) mit 5:0 gegen den TSV Zollhaus und ist so Kreispokalsieger 2024.

