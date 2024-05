Weimar. In den Kreispokal-Endspielen unterliegt Haarhausen bei den C-Junioren Bad Berka mit 0:3 und Stadtilm im B-Junioren-Finale Saalfeld mit 0:2

In den diesjährigen Kreispokal-Endspielen hatten Wachsenburg Haarhausens C-Junioren gegen Einheit Bad Berka (0:3) und die B1 von Blau-Weiß 90 Stadtilm gegen Saalfeld B2 (0:2) kein Glück. Beide verschenkten im Abschluss zu viel. Auf dem großen Bild setzt sich Einheits Pepe Jänicke (links) akrobatisch gegen Johann Höpfner durch. Haarhausen will nun Dauerrivale Bad Berka in der Meisterschaft noch abhängen, hat vor dem Aufeinandertreffen beider, einen Zähler Rückstand. Trainer Enrico Reinhold (oben Mitte) macht seinen Männern Mut. Für Michael Schuberts Stadtilmer B-Junioren gab es gegen zugegebenermaßen starke Saalfelder keinen Sieg. Unten klären die Blau-Weißen Florian Hübner (Mitte) und Finn Walther vor Saalfelds Torschützen Max Wolter.

Haarhausens Trainer Enrico Reinhold (Mitte) hatte diesmal kein Glück mit seinen so erfolgsverwöhntem Team, hat aber mit einem Punkt Rückstand den Kreisoberliga-Titel noch im Visier. © René Röder