Berka/Leipzig. Warum die Fußballer der SG Berka beim Achtelfinalspiel zwischen RB Leipzig und Real Madrid auf dem Mittelkreis standen.

Einmal hautnah bei einem Champions-League-Spiel dabei und im Stadion für das Gelingen beitragen. Das ist wohl der Traum von jedem Fußballer – ob Groß oder Klein. Diese Ehre hatten am vergangenen Dienstag beim Achtelfinalhinspiel zwischen RB Leipzig und Real Madrid die Kreisliga-Kicker der SG Berka. Elf Mann des kleinen Fußballvereins durften das Banner, das in der sogenannten Openinig Ceremony, am Mittelkreis liegt, auf dem das große Champions-League-Logo zu sehen ist, schwenken. Eine Ehre für Präsident Robin Merkel. „Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht“, sagte Merkel.