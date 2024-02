Artern/Gelenau. Max Neubert holt dabei den Titel für den AC Germania Artern

Mit Max Neubert, Jack Eisenhardt und Daniel Eisenhardt reisten drei Ringer des AC Germania Artern unter Betreuung von Coach André Günther zu den offenen Landesmeisterschaften Sachsen im griechisch-römischen Stil nach Gelenau. Mit 66 Sportlern aus 18 Vereinen wirkte das Turnier zunächst recht klein. Die Qualität war dafür aber umso höher, auch eine Auswahl polnischer und tschechischer Ringer nahm teil.

Max Neubert starte in der Altersklasse Junioren bis 77 kg. Er knüpfte an seine bereits in der Saison bewiesene gute Form an und konnte sich nach zwei Siegen verdient den Landesmeistertitel erkämpfen. Jack Eisenhardt startete bei den Junioren bis 60 kg. Nach drei Niederlagen fand er ins Turnier und konnte mit souveränen Schultersiegen nachlegen. Da sich die Sportler in der Gewichtsklasse untereinander besiegten, wurde er am Ende Dritter. Daniel Eisenhardt konnte in seiner neuen Gewichtsklasse bis 35 kg noch nicht mithalten. Nach zwei Niederlagen war für ihn “nur” der dritte Platz drin.

„Jack ringt in der Liga die 57 kg. Hier startete er in der 60-kg-Klasse. Diese drei Kilo Unterschied merkt man sehr. Daniel erging es im Turnier ähnlich. Bei seinem Gewicht von rund 30 kg kann man kaum erwarten, mit anderen Sportlern, welche die 35 kg voll haben, körperlich mithalten zu können. Beide Sportler haben technisch und kämpferisch gute Leistungen gezeigt, müssen aber noch in ihre neuen Gewichtsklassen „reinwachsen“ so Trainer André Günther.