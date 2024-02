Heringen. Bei den Hallenkreismeisterschaften der Alten Herren gewinnt Sondershausen die „Kälteschlacht“ souverän vor Krimderode.

In einem eher ungewöhnlichen Finale, bei dem die Lufttemperatur eine überdurchschnittliche Rolle spielte, holte sich Eintracht Sondershausen in Heringen den Titel bei den Hallenkreismeisterschaften der Alten Herren im Fußball. „Sondershausen ist ein verdienter Hallenmeister in der Kälteschlacht von Heringen“, sagte kurz und knapp Enrico Hoffmann, Vorsitzender Freizeit und Breitensportausschuss des Nordthüringer Kreisfußballausschusses (NTKFA).