Sondershausen. Eintracht Sondershausen hat weiterhin Hoffnung im Abstiegskampf der Thüringenliga, muss aber nun endlich liefern.

So langsam aber sicher wird es brenzlig für die Thüringenliga-Fußballer von Eintracht Sondershausen. Nach zwei Niederlagen zu Hause zum Jahresauftakt und keinem eigenen Tor spricht wenig dafür, nun einen positiven Lauf starten zu können. Zumal die Jungs von Axel Duft auswärts ran müssen. Aber es geht gegen den direkten Tabellennachbarn und Vorletzten FC Schweina-Gumpelstadt. Für einige das Schlüsselspiel schlechthin und die Chance, den Anschluss wiederzufinden. Aber mit der bisherigen schwachen Offensive (acht Tore in 15 Spielen) muss auch in diesem Spiel ein Sahnetag her. Selbst mit einem vollen Erfolg wäre Sondershausen noch hinter dem Konkurrenten. Das Hinspiel ging mit 2:0 an die Gäste.