Oberspier. Gegen Gerterode gab es einen 12:8-Erfolg. Damit bleiben die selbsternannten Dartchaoten 2024 ungeschlagen.

Nach dem Unentschieden in Steinrode und der damit verlorene Punkt sollte es direkt im anstehenden Heimspiel erfolgreich weitergehen für die Dartchaoten Oberspier. Zu Gast waren nun die Sportfreunde aus Gerterode, die den Dartchaoten noch in guter Erinnerung waren. Erst kürzlich gelang das Kunststück, einen 3:10-Rückstand noch in ein 10:10-Unentschieden drehen zu können. Entsprechend selbstbewusst gingen die Oberspierschen auch in die Partie.

Die zuerst ausgetragenen Doppel ließen allerdings keine eindeutige Tendenz erkennen, wer das Heft in die Hand nehmen würde. So trennten sich beide Teams ausgeglichen mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Oberspier tat sich zunächst schwer

Mit dem 2:2 ging es in die Einzelspiele. Gerterode kam jetzt deutlich besser ins Spiel und konnte die ersten Punkte für sich verbuchen. Oberspier hingegen tat sich schwer und zeigte Schwächen beim Check-out, sodass es am Ende des ersten Spielabschnittes 3:5 für die Gäste stand.

Im zweiten Spielblock zeigten die Darter aus Oberspier wieder eine deutlich ansprechendere Leistung und konnten das Blatt wenden. Durch drei Siege und nur eine Niederlage glichen die Gastgeber beim 6:6 aus.

Die Erleichterung war groß, da man nicht wieder einem Rückstand hinterherlaufen musste. Gerterode hingegen schien dies ein wenig einzuschüchtern. Im dritten Spielabschnitt teilte man sich wieder die Punkte auf und startete beim Stand von 8:8 in den letzten und entscheidenden Block. Es roch verdächtig nach einer erneuten Punkteteilung. Allerdings gingen die beiden ersten Siege direkt an die Gastgeber und bedeuteten gleichzeitig, dass das Unentschieden und ein Punktgewinn für Oberspier gesichert waren. Umso lauter war der Jubel, als auch das dritte Spiel von Oberspier gewonnen wurde und somit der Sieg feststand.

High Finish von Oberspier im letzten Spiel

Damit war der Ausgang des parallellaufenden letzten Spiels unwichtig und konnte völlig ohne Druck für die Protagonisten zu Ende gespielt werden. Dies gipfelte in einem sagenhaften Check-out von 118 Punkten durch Sebastian Schüßler zum vierten Sieg im letzten Spielblock. Das Endergebnis von 12:8 (27:19 Legs) bedeutet zwei weitere Punkte in der Tabelle der Dartliga Eichsfeld-Nordthüringen für Dartchaoten aus Oberspier, die damit im Jahr 2024 weiterhin ungeschlagen sind und sich tatsächlich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen können.