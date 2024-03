Oberspier. Die Dartsspieler mussten sich Niedergebra am Ende klar geschlagen geben.

Und da ist es passiert. Die Dartchaoten Oberspier mussten im Auswärtsspiel beim Tabellenführer Graue Stare Niedergebra die erste Niederlage in 2024 einstecken. Mit einem deutlichen 6:14 fiel diese allerdings zu hoch aus und spiegelt den Spielverlauf nicht ganz wider.

Die Doppelbegegnungen waren auf beiden Seiten keine Glanzleistungen. Man mühte sich, aber der berüchtigte Flow wollte sich bei keinem einstellen. Am Ende der Doppel hieß es 3:1 für die Gastgeber. Dass die Doppel ohnehin nicht zu den Stärken der Darter aus Oberspier gehören, ist kein Geheimnis. Deshalb schickten sich die Dartchaoten mal wieder an, einem Rückstand hinterherzulaufen.

Nach den Doppeln den Ausgleich geschafft

Dies schien auch zu gelingen, da man gleich die ersten beiden Spiele für sich entscheiden und zum 3:3 Zwischenstand ausgleichen konnte. Aber Niedergebra konterte direkt und stellte die Zwei-Punkteführung wieder her. Mit 5:3 ging es in den zweiten Spielblock. Oberspier war weiter bemüht den Anschluss zu halten, kämpfte in jedem Spiel, aber die Grauen Stare tüteten die Punkte ein, indem sie den kompletten Spielblock für sich entschieden. Der Stand von 9:3 ließ für Oberspier nur noch ein Fünkchen Hoffnung, dass hier noch etwas zu holen sein würde. Aber diese Hoffnung zerstörten die Gastgeber direkt und entschieden den dritten Spielabschnitt für sich und konnten beim Stand von 12:4 den Sieg schon feiern.

Zum Schluss ging es um Nichts mehr

Im letzten Block ging es nun um nichts mehr. Oberspier konnte noch mal Ergebniskosmetik betreiben und das Endergebnis von 14:6 (32:19 Legs) fix machen. Am Ende war mehr drin für Oberspier. Jedoch konnten die Dartchaoten ihr Leistungspotential an diesem Tag einfach nicht abrufen und so ging die Niederlage auch in Ordnung. „Beim Tabellenführer zu verlieren, ist ja auch kein Weltuntergang. Jetzt heißt es, Kopf hoch und weiter machen“, sagte Spieler Thomas Peglow. Eventuell startet bereits an diesem Wochenende eine neue Serie, wenn die Twenty Sixers aus Bollstedt zum Heimspiel nach Oberspier kommen.