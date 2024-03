Bad Frankenhausen. Am Samstag werden feierlich die Besten aus dem Jahr 2023 geehrt

Am Samstag laden die Verantwortlichen des Leichtathletikverbandes und der Kyffhäuser Berglaufverein ab 18 Uhr zur Läufergala in den Burghof am Kyffhäuser Denkmal ein. Läuferinnen und Läufer werden an diesem Abend für ihre Leistungen im Jahre 2023 geehrt. Der 40. Kyffhäuserlauf-Cup wurde nach neun Läufen erfolgreich beendet. 335 Starter aus dem Kyffhäuserkreis wurden aufgenommen. Gewertet wurden alle Teilnehmer mit mehr als drei Läufen, sodass 98 Teilnehmer geehrt werden. Aufgeteilt in den jeweiligen Altersklassen, werden die besten sechs je Altersklasse mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet. Der Kyffhäuser Berglaufverein spendiert für alle Altersklassensieger einen Freistart für den Kyffhäuser Berglauf am 13. April 2024, sowie die Urkunden für jeden Teilnehmer. Zudem wurden von Unterstützern die Pokale bereitgestellt. Weitere Informationen und alles zum Laufcup 2024 sind unter www.kyffhaeuser-laufcup.de einsehbar.