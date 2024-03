Oberspier. Die selbsternannten Dartchaoten bezwingen Bollstedt überraschend klar mit 14:6 und träumen von Podestplatzierung. Saisonziel ist bereits erreicht.

Nach der ärgerlichen Niederlage aus der Vorwoche sind die Dartspieler aus Oberspier zurück in der Erfolgsspur. Gegen die Twenty Sixers aus Bollstedt, die den Aufstieg in die B-Liga als Ziel ausgegeben haben, und gegen die bisher für Oberspier in drei Begegnungen nichts zu holen war, gab es nun einen klaren 14:6-Heimsieg. Das erste Spiel des dritten Spielabschnittes brachte die Entscheidung und Oberspier sicherte sich den Tagessieg. Auch wenn damit die Anspannung abfiel, hörten die Dartchaoten aber natürlich nicht auf und erspielten sich noch weitere Punkte. Eine geschlossen gute Teamleistung war die Basis für den Sieg über einen Titelfavoriten, der an diesem Tag sein Leistungspotenzial nicht abrufen konnte. Für Oberspier bedeutet es, dass bei noch zwei ausstehenden Spielen tatsächlich ein Platz auf dem Treppchen herausspringen könnte. Somit ist das vor der Saison ausgegebene Ziel Klassenerhalt, als erreicht abzuhaken.