Sondershausen. Das Schlusslicht Sondershausen trotzt allen Widrigkeiten und will im Sonntagsspiel bei Schott Jena weiter punkten.

Nach zuletzt einem Sieg und einem Unentschieden ist bei den Fußballern von Eintracht Sondershausen neue Hoffnung eingekehrt, was den Klassenerhalt in der Thüringenliga angeht. Nun geht es im einzigen Sonntagsspiel an diesem 19. Spieltag zum SV Schott Jena, der nicht nur 15 Punkte mehr auf dem Konto hat, sondern auch acht Plätze weiter oben steht. Dennoch gilt für Sondershausen: Aufgeben gibt es nicht, auch wenn das Hinspiel beim 0:4 eher eine einseitige Angelegenheit war. Dadurch, dass die Sondershäuser ein Spiel weniger auf dem Konto haben als Schweina und Ohratal, ist sogar das Verlassen des letzten Tabellenplatzes möglich. Dafür ist aber ein voller Erfolg in der Saalestadt vonnöten.