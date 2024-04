Bad Frankenhausen. Die Overtüre des Kyffhäuser Berglaufes erfreute sich mit knapp 100 Teilnehmern großer Beliebtheit.

Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr war beim Vorlauf des Kyffhäuser Berglaufes am vergangenen Wochenende zu verzeichnen. Mit 47 Teilnehmern war die kurze Strecke von 1,7 km, der sogenannte Kinderlauf, sehr gefragt. Insgesamt gingen knapp 100 Läuferinnen und Läufer bei sommerlichen Temperaturen an den Start, um sich auf den Berglauf mit Marathon am kommenden Samstag vorzubereiten. Den Hauptlauf über 14 km gewann der Arterner Stephan Knopf in 55 Minuten. Bei den Frauen siegte Angelika Adam aus Sondershausen in 1:19 Stunde. Die 6 km gewannen Inara Pflüger (SV Eisleben-Sangerhausen, 36:40 Minuten) und Stefan Thiel (SV Sömmerda, 25:44 Minuten). Bei den Kleinsten siegten Charlotte Luft und Max-Bruno Lange (beide Kyffhäuser Berglaufverein). Somit blicken die Veranstalter sehr zuversichtlich auf das kommende Wochenende, wenn rund um den Kyffhäuser wieder um Bestzeiten gelaufen wird.

Die Siegerinnen über die 14 km. © Nico Bachmann