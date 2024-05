Greußen. In der Fußball-Kreisoberliga zeigt der Tabellenführer keine Nerven und marschiert weiter

Bielens neuer Trainer Phillip Siebenhühner scheint seiner Elf neues Leben eingehaucht zu haben. Nach dem 2:2-Achtungserfolg gegen Großwechsungen zeigte seine Mannschaft auch in Greußen eine engagierte Leistung. Leibinger verpasste per Kopf nach einem Freistoß von Lange (17.). Auf der Gegenseite traf Patrick Kaufmann zur Greußener Führung (27.). Als Danny Naake einen Freistoß ausführte, nutzte Thomas Adelmeyer den Abpraller und schob zum 2:0 ein (35.). Den Bemühungen der Gäste tat dies keinen Abbruch, doch ließ die Spielgemeinschaft auch ihren zweiten Hochkaräter liegen. Yola Gbe flankte auf Paulmann, der per Kopf völlig frei vorm Tor vergab (40.).

Nach dem Wechsel blieb es ein munteres Spiel. Als Bielens Nico Barthel zum 2:1 traf, steigerte sich die Spannung noch einmal. Die Partie wurde nun auch ruppiger. Weitere aussichtsreiche Gelegenheiten für die Gäste ließ Blau-Weiß nicht mehr zu. Greußen agierte bei einigen Angriffen zu verspielt, brachte die Führung aber letztlich ins Ziel.

Eine unfreiwillige Pause mussten die Männer von Glückauf Bleicherode hinnehmen. Die Gäste von der SpG Roßleben traten nicht zum Spiel an und so werden, aller Voraussicht, die Punkte kampflos an die Bleicheröder wandern. „Wir waren nur sieben gesunde Spieler, kein Tormann. Der Rest ist verletzt oder hat über Nacht Magen-Darm-Probleme bekommen. Solange ich mit Fußball zu tun habe, ist mir sowas noch nie untergekommen“, sagte Roßlebens Trainer Matthias Nelde.

Dennoch musste der Aufsteiger den zweiten Platz an die LSG Großwechsungen abgeben, die zu Hause 5:2 gegen Herrmannsacker gewann. Schlusslicht Udersleben hatte gegen Oberheldrungen beim 1:4 wenig zu bestellen.