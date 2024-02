Dingelstädt. Der SC Großengottern feiert ersten Testspielsieg gegen die Reserve des 1. FC Eichsfeld.

Nach nur einer Trainingseinheit auf dem eigenen Nebenplatz halten sich die Kicker des SC 1918 Großengottern mit Testspielen auf den Kunstrasenplätzen in der Umgebung fit. Eine normale Vorbereitung sieht sicherlich anders aus. Im dritten Testspiel gegen den 1. FC Eichsfeld II gelang den Schützlingen von Coach Robert Rodriguez beim 2:0 (2:0) endlich der erste Sieg im neuen Jahr.

Beide Mannschaften hatten über die gesamte Spielzeit auf dem rutschigen Untergrund mit Standproblemen zu kämpfen. „Der relativ neue Kunstrasenplatz hat kein Granulat, ist dadurch sehr rutschig. Kaum jemand hatte richtigen Halt“, erklärte Gotterns Trainer Rodriguez. Der Landesklässler brauchte eine Viertelstunde, um sich darauf einzustellen. Da hatte der Kreisoberligist schon zwei, drei gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Eine gut getretene Ecke von Markus Freier landete dann aber auf dem Kopf von Tim Weißenborn, der sein Team in die Vorderhand brachte (14.). „Das war der Brustlöser, ab da hatten wir das Match bis zur Pause im Griff“, analysierte Rodriguez. Mit einem schönen Spielzug über Lukas Freier, der wieder Weißenborn in Szene setzte, sorgte Großengottern schon vor der Pause für den 2:0-Endstand (28.).