Creuzburg. Was dem 39-Jährigen nach Platz eins über 11,3 Kilometer Sorgen macht und welche Folgen dem Athleten vielleicht drohen.

Zum Sieg gequält – unter diesem Motto stand für Marcel Krieghoff (SC Impuls Erfurt) der Erfolg in Creuzburg (Wartburgkreis). Beim 2. Rennen der Winterlaufserie des Eisenacher LV ging Krieghoff über 11,3 Kilometer an den Start. Eine nach wie vor schmerzende Achillessehne und ein kalter Wind, der auf der ersten Hälfte des Rennens von vorne blies, sorgten dafür, dass der 39-Jährige zu kämpfen hatte.

Mit dem jungen Sean Marc Bätzel (Jahrgang 2003) lieferte sich der 39-Jährige ein Duell, das Routinier Krieghoff schließlich nach 38:52 Minuten mit 16 Sekunden Vorsprung für sich entschied.

Krieghoff: „Es lief von Anfang an nicht so richtig“

„Es war nicht alles Gold, was geglänzt hat“, gab er anschließend zu, sprach trotz Rang eins gar von einem eher „gebrauchten Tag“. „Vom Tempo und Gefühl her lief es von Anfang an nicht so richtig. Gut, dass ich nicht alleine laufen musste“, resümierte der Gewinner aus Bad Langensalza.

Der Creuzburger Winterlauf, bei dem Krieghoff schon häufig gestartet ist, passte dem Langstreckenspezialisten gut in den Trainingsplan. „Im Februar arbeitet man an den Grundlagen, da ist man noch nicht auf dem Höhepunkt. Von daher bietet sich so ein Wettkampf als Trainingseinheit gut an“, erklärte Krieghoff.

Sorgen bereitet dem Ausdauerathleten seine auch nach Monaten bei Belastung noch schmerzende Achillessehne. „Sie wird nicht dick, aber ich merke, dass da Druck drauf ist, wenn es in schnellere Tempobereiche geht“, so Krieghoff.

MRT soll Klarheit in Sachen Achillessehne bringen

Um Klarheit zu haben und die kommenden Wochen planen zu können – als nächstes ist ein Trainingslager in St. Moritz in der Schweiz angedacht –will Krieghoff die Sehne noch einmal per MRT abchecken lassen. Schlimmstenfalls droht ihm eine erneute Zwangspause. „Das hoffe ich natürlich nicht“, sagt der 39-Jährige.

Schließlich stehen schon bald einige Höhepunkte an. Unter anderem die Halbmarathon-Landesmeisterschaft in Apolda am 24. März.