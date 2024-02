Regensburg/Mühlhausen. Am Doppelspieltag setzen sich die Postlerinnen gegen Regensburg und Hofstetten durch.

Ein kräftezehrendes Programm hatten die Damen des Post SV Mühlhausen in der Tischtennis-Regionalliga (Süd) am Wochenende zu absolvieren. Zunächst stand die Reise zur DJK SB Regenburg auf dem Programm. Schon in den beiden Doppeln bahnte sich ein enges Match an. Annika Fischer/Elina Vakhrusheva unterlagen nach fünf umkämpften Sätzen gegen Sybille Bauer/Elizabeth Schanzer. Dagegen hatten Kira Kölling/Denise Husung nach ebenfalls fünf gespielten Sätzen gegen Johanna Dietrich/Jannika Zangmeister das bessere Ende für sich. In den Einzeln hatten die Postlerinnen dann aber die Nase vorn. Lediglich Fischer und Vakhrusheva gaben noch ein Spiel ab, sodass am Ende ein sicherer 7:3-Erfolg verbucht werden konnten.