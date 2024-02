Mühlhausen. Tischtennis-Erstligist unterliegt dem Spitzenreiter Saarbrücken mit 1:3.

Packender Mittwochabend beim Post SV Mühlhausen. Nach einer großen Aufholjagd stand der Tischtennis-Erstligist gegen Tabellenführer 1. FC Saarbrücken TT kurz vor dem Abschlussdoppel, musste sich aber dennoch mit 1:3 geschlagen geben. Die Gäste traten mit ihrer Bestbesetzung an und zunächst schien alles in deren Richtung zu verlaufen. Ovidiu Ionescu blieb beim 0:3 gegen den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska ebenso chancenlos wie Irvin Bertrand, der Abwehrspezialist Yuto Muramatsu unterlagen war (0:3). Nach der Pause war der Kampfgeist der Postler aber geweckt. Steffen Mengel rang Darko Jorgic mit 3:2 nieder und holte so den ersten Sieg der Rückserie. Der eingewechselte Daniel Habesohn hätte dann gegen Muramatsu die Aufholjagd fortsetzen können. 2:1 in den Sätzen führte der Österreicher, hatte im fünften Satz Matchball, den der Gegner mit einem Netzroller abwehrte. Dann nutzte dieser seinen Matchball zum Sieg für Saarbrücken.