Mühlhausen. Tischtennis-Erstligist muss sich Grenzau 1:3 beugen und kann die Play-offs wohl abhaken

Der Post SV Mühlhausen kann die Play-offs der Tischtennis-Bundesliga wohl abhaken. Am Samstagabend unterlagen die Thüringer gegen Zugbrücke Grenzau mit 1:3 und mussten so nach dem 1:3 gegen Saarbrücken am Mittwoch erneut dem Gast zum Sieg gratulieren.

Dabei sah es zunächst gut aus für die Postler. Steffen Mengel hatte im ersten Einzel gegen Maciej Kubik die besseren Antworten parat und gewann mit 3:0. Danach wendete sich jedoch das Blatt zugunsten der Gäste. Ovidiu Ionescu fand gegen Yi-Hsin Feng nur im zweiten Satz zu seinem Spiel und unterlag 1:3. Nach der Pause ließ Daniel Habesohn gegen Samuel Walker zu viele Chancen aus und verlor ebenfalls 1:3. Mengels 2:1-Satzführung gegen Feng reichte dann nicht zum Sieg. Der Taiwanese drehte die Partie und führte sein Team zum Gesamterfolg.