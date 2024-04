Breitungen. Beim Pless-Berglauf war der Langensalzaer nicht zu schlagen und blieb als einziger Läufer unter 30 Minuten

Mitte April, Schnee. Nichts wirklich ungewöhnliches, dennoch ungewohnt. Doch das machte Marcel Krieghoff aus Bad Langensalza scheinbar nichts aus. Beim Pless-Berglauf in Breitungen holte er sich bei den Landesmeisterschaften im Berglauf den Sieg. 7,3 Kilometer ging es hoch und runter. Knapp 400 Höhenmeter mussten er und seine Konkurrenten bewältigen. Auf der relativ kurzen Strecke eine Ansage. Krieghof dominierte das Feld und gewann klar. Der Ausdauerathlet vom SC Impuls Erfurt war der einzige, der 75 Starter, der unter 30 Minuten blieb (29:53 Minuten) und damit fast drei Minuten Vorsprung hatte. Ein Brett auf solch einer Strecke.

„Das lief richtig gut bei mir“, sagte er im wahrsten Sinne des Wortes. Als es nach oben ging, kam der Schnee und die Temperaturen sanken kontinuierlich. Langes Shirt und Kopfband hatte Krieghoff dabei, auch Handschuhe an. Die Hose allerdings war kurz und so schien es, als wolle er schnell ins Warme, weshalb kein anderer an seine Zeit herankam.

Dreikampf um die Podestplätze

„Ich konnte mich vor den jungen Wilden behaupten, das hat Spaß gemacht. Aber man merkt, die nächste Generation steht in den Startlöchern und hängt einem buchstäblich im Nacken“, lachte Krieghoff und verwies Lukas Wieseke vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein und Lukas Günther vom SV Glückauf Sondershausen auf die Plätze. Es war ein Herzschlagfinale und so etwas wie ein Fotofinish. Bis zum vierten Daniel Greiner (SV Sömmerda) waren es nur eine Sekunde Unterschied.