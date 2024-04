Bad Langensalza/Chenmnitz. Cinia Hofmann vom SV Empor Bad Langensalza holt nicht nur den Titel, sondern wird beste Boxerin des Turniers

In Chemnitz fanden die deutschen Boxmeisterschaften der U17 statt. Dort traten 38 Boxerinnen und 138 Boxer aus ganz Deutschland gegeneinander an. Der Thüringer Boxverband sendete sechs Sportler nach Chemnitz und darunter waren auch zwei Boxtalente aus Bad Langensalza. Cinnia Hofmann (bis 50 kg) und Leon Kulle (bis 70 kg) waren im Thüringer Team. Neun Boxer sind in der Gewichtsklasse bis 70 kg von Leon Kulle angetreten.

Der Boxer aus Bad Langensalza, welcher am Olympiastützpunkt Frankfurt (Oder) trainiert, erhielt ein Freilos und boxte somit erst am Donnerstag. Er trat dort gegen Ashab Ismailov aus Hamburg an. Kulle war der bessere Boxer. Er griff intelligent an und konnte vielen Händen des Gegners ausweichen. Am Ende überzeugte Leon vier von fünf Punktrichtern und kam eine Runde weiter. Bei dem nächsten Kampf ging es um den Einzug in das Finale. Kulles Gegner war der bayrische Boxer Alberto Antochi. Es war aber nicht sein Kampf. Antochi brachte wirklich gute Aktionen. So verlor Leon 0:5 gegen Antochi, der am Ende Vizemeister wurde. Leon Kulle gewann somit Bronze bei den Deutschen Meisterschaften 2024.

Cinnie Hofmann, die ebenfalls am Olympiastützpunkt Frankfurt (Oder) trainiert, musste am Freitag gleich zu ihrem Finalkampf. Dort kämpfte sie gegen Juli Kurrek aus Mecklenburg-Vorpommern. Cinnia bestimmte den Kampf, agierte clever im Ring und das sahen auch die Kampfrichter. Sie gewann 5.0 gegen Kurrek. Mit dieser Leistung wurde Cinnia Hofmann die Deutsche Meisterin 2024. Gold für Thüringen und Bad Langensalza. Doch das war nicht die einzige Auszeichnung für die Boxerin. Sie wurde auch als die beste Boxerin des gesamten Turniers ausgezeichnet. Eine stolze Leistung und große Freude bei den Bad Langensalzaern.