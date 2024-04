Fulda. Der Tischtennis-Erstligist siegt 3:2 in Fulda, die Mainzer Schützenhilfe in Bad Königshofen blieb aber aus-

Der Traum von der dritten Play-off-Teilnahme in Folge erfüllte sich für die Tischtennis-Bundesligaspieler vom Post SV Mühlhausen nicht. Da Konkurrent TSV Bad Königshofen sein Heimspiel gegen Schlusslicht Mainz 05 zeitgleich sicher mit 3:0 gewann, war das Spielergebnis der Postler beim TTC Fulda-Maberzell egal. Gleichwohl wollten sich die Thüringer natürlich neben der Tatsache, auf einem guten fünften Platz gelandet zu sein, mit einem Sieg vom Publikum verabschieden. Und so gab Trainer Erik Schreyer im Verlauf allen vier Protagonisten ihren Einsatz. Nach über drei Stunden Spielzeit stand am Ende ein verdienter 3:2-Sieg zu Buche.

Angefeuert von einem lautstarken Fantross, ging es für die Postler gut los. Steffen Mengel zeigte sich im Duell mit Ruwen Filus überlegen, kam mit dem Defensivspiel gut zurecht und gewann so 3:1. In der Folge drehte Fulda aber das Spiel. Irvin Bertrand verlor das Spiel der Franzosen gegen Thibault Poret mit 1:3, nach der Pause musste sich Daniel Habesohn nach klarem ersten Satz noch 1:3 gegen Fan Bo Meng beugen. Schreyer wechselte Ovidiu Ionescu für Mengel ein, der Filus in einem spannenden Krimi mit 3:2 niederrang. Und so musste das Doppel die Entscheidung über Sieg oder Niederlage bringen. Post schickte Ionescu, der gleich am Tisch blieb, und Mengel in die Box, die Meng und Poret gegenüberstanden. Die Thüringer wirkten abgeklärter, sicherer und sorgten mit ihrem 3:1-Erfolg für ein versöhnliches Ende.