Bischofroda. Ein junger Stürmer schnürt künftig für die Dreier-Spielgemeinschaft die Fußballschuhe. Seinen Torreicher bewies er im Herbst in der Kreisliga.

Die SG Lautertal Bischofroda begrüßt mit Jonah Ries in der Winterpause einen Neuzugang. Der 19-Jährige kommt von Kreisligist FSV Eintracht Eisenach, für den er in der Hinrunde in zwölf Begegnungen sieben Treffer erzielte. Er könnte frischen Wind in die Offensive bringen, die mit 29 Toren im bisherigen Saisonverlauf nicht zu den großen Trümpfen der auf Platz sechs der Kreisoberliga rangierenden SG zählte. Das Trainerduo KarstenVoigt/Christopher Gippert setzt auf Ries Torriecher und ist froh, dass Eintracht Eisenach ihm „sportlich fair den Weg in die Kreisoberliga ermöglicht hat“.