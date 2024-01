Eisenach. Der Hallenkreismeister sorgt beim Kaufland-Cup für lange Diskussionen, überzeugt aber erneut unterm Dach.

In der Werner-Aßmann-Halle rollte am Wochenende erneut der Ball. Der FC Eisenach setzte in zwei Altersklassen seinen Kaufland-Cup 2024 fort. Das Turnier der B-Junioren begann zunächst unspektakulär, ehe es nach dem Sieg der SG Gospenroda über den FSV Eintracht Eisenach zu einer längeren Unterbrechung und heftigen Diskussionen kam.