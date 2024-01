Gotha. Bei der Vorrunde in Gotha gelingt dem Außenseiter ein Coup. Auch die SG Hötzelsroda jubelt, ohne gespielt zu haben.

Spannung bis zum Schluss bot die Vorrundengruppe D zur Kreismeisterschaft im Hallenfußball im KFA Westthüringen. Hier gelang dem Kreisklässler VfB Wangenheim am Sonntagnachmittag eine faustdicke Überraschung. In der Ernestiner-Sporthalle in Gotha setzte sich das Team dank eines 1:1 im Abschlussspiel gegen Kreisoberliga-Tabellenführer Westring Gotha an die Spitze und mit acht Punkten ungeschlagen durch. Auf den nächsten Plätzen folgten Westring und die SG Wandersleben, die ihr Ticket durch jeweils eine Niederlage verpassten.