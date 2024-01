Ruhla. In Ruhla geht es am Samstag um den Landestitel unterm Dach. Warum die Mädchen aus Meiningen als Favorit gelten.

In der Bermbachthalle in Ruhla wird an diesem Samstag der neue Thüringer Hallenfußballmeister der C-Juniorinnen gekürt. Zehn Mannschaften haben für den Wettbewerb, der 10 Uhr beginnt, gemeldet. Neben den Mädchen vom gastgebenden EFC 08 Ruhla ist mit dem TSV Großfahner ein zweites Team aus dem Bereich Westthüringen vertreten. Als Titelfavorit gilt der ESV Lok Meiningen, der die Verbandsliga-West-Staffel im Herbst mit sechs Siegen bei beeindruckenden 50:0 Toren dominierte. Im Anschluss an die Meisterschaft findet ab 17 Uhr ein gut besetztes Frauenturnier des EFC statt. lan