Eisenach. Der ehemalige kroatische Nationalspieler wird die hauptamtliche Stelle schon in Kürze übernehmen.

Dem ThSV Eisenach ist es gelungen, die vakante Stelle des Jugendkoordinators namhaft zu besetzten. Danijel Grgic übernimmt diese hauptamtliche Stelle zum 1. Februar dieses Jahres. Der ehemalige kroatische Nationalspieler trug von 2003 bis 2005 als Spieler das Trikot des ThSV Eisenach in der 1. und 2. Handballbundesliga. Während dieser Zeit wurde auch sein Sohn Marko in der Wartburgstadt geboren, der zum aktuellen Erstbundesligakader des ThSV Eisenach gehört. Nach seiner Eisenacher Zeit war Marko Grgic von 2006 bis 2014 für die HG Saarlouis selbst am Ball, danach für die Saarländer überaus erfolgreich als Nachwuchskoordinator und Jugendtrainer tätig.

Danijel Grgić (46 Jahre) wird neben seinen Aufgaben als Jugendkoordinator auch die A- und B-Jugend des ThSV Eisenach trainieren.

tl