Schwallungen. In Schwallungen feierten die Eisenacher den sechsten und siebten Sieg in Serie. Anteil hatte auch ein alter Bekannter.

Das deutlich größer gewordene Aufgebot ist in dieser Spielzeit eine Trumpfkarte von Volleyball-Verbandsligist SV Wartburgstadt. Beim Turnier in Schwallungen, wo die Eisenacher gegen Gastgeber Grün-Weiß Wasungen und die Gothaer Sportfreunde in zwei Fünf-Satz-Duellen ihren Siegeszug fortsetzten, feierte ein weiterer Spieler sein Saisondebüt, genauer gesagt sein Comeback.