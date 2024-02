Eisenach. Fünf Siegerpokale haben die Wartburgstädter bereits überreicht. An diesem Wochenende folgt Teil 2 des Budenzauber-Marathons.

Mit vier Nachwuchsturnieren und einem Cup der Alten Herren bot der FSV Eintracht Eisenach am vergangenen Wochenende in der Werner-Aßmann-Halle Fußball nonstop. Der Nachwuchs spielte nach Futsalregeln, was nicht immer torreich, aber umso spannender war.