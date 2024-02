Eisenach. Wutha-Farnrodas Handballer stehen unter Druck, während die Volleyballer aus Eisenach befreit aufspielen können.

Wutha-Farnroda unter Druck

Mit fünf Niederlagen hintereinander haben sich die Landesliga-Handballer des SV Petkus Wutha-Farnroda in eine heikle Lage manövriert. An diesem Samstag (15.30 Uhr) ist das Team von Trainer Edmund Nositschka nun beim Abstiegs-Mitkonkurrenten SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim II gefordert, der mit einem Zähler weniger direkt hinter Petkus auf dem 11. Tabellenplatz rangiert. Die SG Schnellmannshausen ist an diesem Wochenende spielfrei.

Senioren küren Meister

In der Oostkamphalle in Bad Langensalza werden an diesem Wochenende die Thüringer Tischtennis-Landesmeisterschaften der Senioren ausgetragen. Der Sportkreis Eisenach ist mit Steve Sauer (Blau-Weiß Eisenach/AK 40) und Eckart Spangenberg (SV Wartburgstadt/AK 70) vertreten, die in ihren Altersklassen nur Außenseiter sind.

Spitzenreiter gewinnt Stadtderby

In der Wartburgkreisliga im Kegeln hat Spitzenreiter Eisenacher KV das Stadtderby bei Medizin Eisenach mit 5:1 (2048:1887) gewonnen. Medizins Manuel Meyer erreichte mit 545 Holz die Tagesbestleistung, doch der EKV war ausgeglichener besetzt. Für den Sieger spielten Erhard Kraus (526), Manfred Kleinert (525), Silvio Kaiser (513) und Hans Siegl (484).

SVW peilt die nächsten Siege an

Selbstbewusst reist Volleyball-Verbandsligist SV Wartburgstadt am Samstag nach Suhl und möchte dort den Vormarsch in der Tabelle fortsetzen. Gegner für die seit sieben Spielen ungeschlagenen Eisenacher sind Gastgeber VfB Suhl und der TSV Themar.