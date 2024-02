Suhl. In Suhl droht zunächst das Ende der Siegesserie, doch auch ein 0:2-Satzrückstand kann die Eisenacher nicht stoppen.

Volleyball-Verbandsligist SV Wartburgstadt schwebt weiter auf der Erfolgswelle. In der Reinhard-Heß-Sporthalle Suhl bewiesen die Wartburgstädter zunächst gegen den gastgebenden VfB erneut Kampfgeist, als sie wie zuletzt in Schwallungen einen 0:2-Satzrückstand noch zum 3:2-Sieg (19:25, 24:26, 25:23, 25:15, 15:11) umbogen. Im zweiten Spiel gegen den TSV Themar geriet der SVW in den Sätzen zwei und drei zwar jeweils ins Hintertreffen, doch das Team fing sich nach Auszeiten jeweils rechtzeitig wieder und gewann 3:0 (25:20, 25:23, 25:23). Dank der fünf erkämpften Punkte schob sich der Jakuscheit-Sechser an Suhl vorbei auf den zweiten Tabellenplatz. lan