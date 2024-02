Creuzburg. Am kommenden Sonntag geht es mit Start und Ziel in Creuzburg wieder auf Zeitenjagd.

Am kommenden Sonntag, 25. Februar, richtet der Eisenacher Leichtathletik-Verein den zweiten Lauf seiner diesjährigen Winterlaufserie aus. Die Online-Anmeldung (http://www.cheaptiming.de/) ist noch bis zum Dienstag, 20. Februar, um 23.59 Uhr freigeschaltet. Weitere Nachmeldungen werden am Lauftag ab 9.30 Uhr vor Ort angenommen. Teil zwei der Serie geht in diesem Jahr in den Altersklassen U 20 bis 80+ über die 5,5-Kilometer-Distanz in die Wertung des Cups des Thüringer Leichtathletik-Verbandes ein. Der TLC-Cup 2024 wurde beim Neujahrslauf in Müchenbernsdorf eröffnet und besteht insgesamt aus 15 Wettbewerben, wobei in der Region Süd- und Westthüringen noch beim Plesslauf (21. April) und dem Museumslauf in Schmalkalden (11. Mai) auf Punktejagd gegangen werden kann.