Treffurt. Die SGS-Frauen festigen gegen Artern in der Regionsoberliga den Platz an der Sonne. Warum am Ende eine Feldspielerin im Tor aushelfen musste.

Und das war der sechste Streich: Die Handballerinnen der SG Schnellmannshausen haben mit dem 20:17-Erfolg gegen den HV Artern das halbe Sieges-Dutzend vollgemacht und die Tabellenführung in der Regionsoberliga, Staffel 2, untermauert.