Schmiedefeld. Die jungen Skispringer überzeugten bei der Landesmeisterschaft. Ein Ruhlaer Talent verpasste aber trotz der größten Weiten das Podest.

Auf den Mattenschanzen in Schmiedefeld wurde für die Schülerklassen 8 bis 12 die Thüringer Landesmeisterschaft im Skispringen nachgeholt. Der WSC 07 Ruhla reiste mit zehn Jungadlern in die Rennsteiglaufgemeinde. Bei Regen und Nebel wurden Pepe Georgi (S8 m) und Anni Strümpfel (12/13 w) Vizemeister, während Felix Albert (S9m) und Nevio Dienst (S11m) Bronzemedaillen gewannen. Weitere gute Platzierungen erreichten Philipp Wagner (S11m) auf Rang vier sowie Konstantin Zapf (S10m), Jannik Keseling (S11m) und Julia Albert (S12/13w) als Fünfte. Großes Pech hatte Levi Dießler. Er erreichte mit 25,5 und 26 Metern in der Altersklasse 10 die größten Weiten, konnte aber beide Sprünge nicht stehen und musste sich mit Platz sechs begnügen.

kb