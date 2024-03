Zehn Teilnehmer erfahren, wie wichtig es sein kann, auch bei sonnigstem Wetter einen Regenschirm dabei zu haben.

Die Abteilung „Aikido“ im Polizeisportverein (PSV) Eisenach bietet in guter Tradition Selbstverteidigungskurse an und davon machten kürzlich im Domizil „Dojo“ in der Stregdaer Allee zehn Teilnehmende regen Gebrauch.

Das etwa vierstündige Programm, moderiert und vorgeführt von den Aikido-Meistern Frank Albrecht, Thomas Schreck und Andreas Kinder und kompetent begleitend zelebriert von den PSV-Mitgliedern Christine Kinder, Sophia Keßler, Tom Schöbel, Jörg Schneider, Gunnar Bock, Christoph Seidler und Judith Kessner, umfasste mehrere an die japanische Verteidigungskunst „Aikido“ angelehnte Übungen und Kampftechniken zur Abwehr gewalttätiger Angreifer, die ihren vermeintlichen Opfern an die Wäsche oder Schaden zufügen wollen.

Rund 50 Prozent der Abwehr mache dabei die entschieden artikulierte, lautstarke Kommunikation aus, wie sie Frank Albrecht plausibel erklärte und im Kurs von den Teilnehmern geübt wurde. Laut „Stopp!“ rufen, um den in der Regel nicht mit Gegenwehr rechnenden Feind abzuschrecken und die Öffentlichkeit herzustellen, gehört als unbedingtes Muss dazu.

Die erstmals am Selbstverteidigungskurs teilnehmenden sechs Frauen, ein Mann, eine Schülerin und zwei Schüler wurden 1:1 von zehn Aikidokas betreut, wobei allerhand Abwehrmöglichkeiten und -tricks zur Anwendung kamen. Unter anderem auch das verletzungsfreie Abrollen und wie man sich am Boden liegend wehren kann, wurden geübt. Zur Abwehr können auch Gegenstände wie Regenschirm, Stock oder andere Utensilien eingesetzt werden. Und mitunter hilft ein Stuhl, der zwischen sich und den Gegner platziert wird, um Sicherheitsabstand zu schaffen, wie beim Rollenspiel gezeigt wurde. Allen Teilnehmenden hat der Kurs Spaß bereitet und sie bekundeten ihre Bereitschaft, sich zu wehren, wenn sie in eine brenzlige Situation geraten.

Die Aikido-Gruppe trifft sich immer dienstags 20 Uhr und freitags 19 Uhr in ihrem Domizil in der Stregdaer Allee zum Training; Interessierte sind herzlich willkommen und können sich bei Thomas Schreck (Telefon 0160/7349588) melden. Infos: www.psv-eisenach.de