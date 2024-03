Weimar. Im achten Anlauf setzte es die achte Niederlage in der Fremde. Ein gut aufgelegter Rückraumschütze war zu wenig.

Handball-Oberligist SV Town & Country Behringen/Sonneborn bleibt ein gern gesehener Gast. Beim HSV Weimar unterlag das abstiegsbedrohte Team am Sonntag mit 26:30 (11:17) und ging auch im achten Anlauf in der Fremde leer aus. Bis zum 9:11 (22.) hielten die Gäste die Partie noch offen, ehe Weimar bis zur Pause auf sechs Tore enteilte und den zwar nie aufsteckenden Gegner auch in Hälfte zwei immer auf Distanz hielt. Ein gut aufgelegter Tim Rodrian, dem 13 Tore gelangen, war zu wenig im Behringer Angriffsspiel.

Das nächste Spiel bestreitet Behringen/Sonneborn am 7. April bei Meisteraspirant SG Suhl/Goldlauter. Es wäre eine faustdicke Überraschung, wenn dann die Auswärtsmisere enden sollte.

lan