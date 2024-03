Wutha-Farnroda. Im Landespokal misst sich das Bartko-Team mit dem 1. FFV Erfurt. Weshalb die Rollen ganz klar verteilt sind.

Mit dem Einzug ins Halbfinale des Landespokals ist den Fußballerinnen der SG EFC 08 Ruhla in dieser Saison schon der größte Erfolg seit Mannschaftsbestehen gelungen. In der Runde der letzten vier empfängt das Team von Trainer Sven Bartko am Ostermontag den Regionalligisten 1. FFV Erfurt. Gespielt wird in Wutha-Farnroda. Anstoß ist um 16 Uhr.

Der Gast spielt zwar „nur“ eine Liga höher, ist jedoch haushoher Favorit. Wie groß der Unterschied zwischen dritter Liga und Thüringenliga ist, lässt Erfurts 13:0 im Erstrundenspiel beim FC Thüringen Weida erahnen. Die Gastgeberinnen gehen daher ohne Illusionen in ihr „Spiel des Jahres“ und wollen sich möglichst achtbar präsentieren. Im anderen Halbfinale stehen sich der VfB Oberweimar und die U 20 des FC Carl Zeiss Jena gegenüber.

lan