Suhl. In einem der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison wehrte sich der Gast tapfer. Zwischenzeitlich lag in Suhl sogar eine Sensation in der Luft.

Zur Pause rieben sich die Zuschauer in der Suhler Wolfsgrube am Sonntag die Augen. Die Handballer vom SV Town & Country Behringen/Sonneborn führten beim Oberliga-Tabellenzweiten HSG Suhl/Goldlauter überraschend mit 16:14. Erst danach spielte der individuell hochkarätig besetzte Gastgeber seine Klasse aus und gewann noch mit 36:25. Doch die erste Hälfte sollte den Behringern Mut für die verbleibenden vier Partien machen.

Schon der Start mit dem 0:2 (Voß, Rodrian) zeigte, dass es für den Außenseiter nicht nur um ein achtbares Resultat ging. Der Gast stand gut in der Abwehr, provozierte viele Suhler Ballverluste und hielt das Geschehen völlig offen. Nach dem 14:14 sorgte Jonas Henning, der insgesamt siebenmal traf, mit einem Doppelpack sogar für die erneute Zwei-Tore-Führung. Suhl kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und stellte mit einem 13:4-Lauf zum 27:20 (47.) die Weichen. Bester Werfer der Gäste war Tim Rodrian mit zehn Toren.

lan