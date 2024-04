Eisenach. Klare Niederlage der Wasserballer, starke Judo-Seniorin und Flag-Footballer bei Turnier in Erfurt.

Wasserballer gehen baden

In der Wasserball-Landesliga bezogen die Männer des Eisenacher SSV am Sonntag beim Erfurter SSC II eine klare 6:27-Schlappe. Zwar konnten die Wartburgstädter im ersten Viertel noch gut dagegenhalten (5:4), doch im zweiten (7:0) und dritten Durchgang (9:0) spielten die Gastgeber ihre Vorteile klar aus. Für Eisenach trafen Niklas Jakob (2), Stefan Kretschmar (2), Pierre Schlothauer (1) und Alexander Heering (1).

Versammlung des ESV Lok

Der ESV Lokomotive Eisenach führt am Donnerstag, 2. Mai, seine diesjährige Jahreshauptversammlung durch. Diese findet um 18 Uhr im Vereinsraum, im Haus der Vereine, Eisenach, Rot-Kreuz-Weg 1 statt.

Rockstuhl erkämpft DM-Titel

Bei den Deutschen Meisterschaften der Veteranen (Ü 30) im Judo holte sich Ines Rockstuhl vom PSV Eisenach in ihrer Gewichtsklasse den Titel. In der Arena am Nürburgring bestritt Rockstuhl drei Kämpfe, die sie alle vorzeitig mit Ippon-Wertung für sich entscheiden konnte.

Test für Regionalliga-Saison

Das Flag-Football-Team der Wartburg City Watchers musste sich als Titelverteidiger beim „Flagtastic Bowl“ in Erfurt mit Platz vier unter acht Mannschaften begnügen. Siege gelangen gegen die Crossen Castle Flags (14:12) und die Rhön Sharks (21:7). Für die Eisenacher war es ein guter Test im Hinblick auf ihre erste Saison in der Regionalliga Ost, die am 25. Mai mit einem Heimturnier im Wartburgstadion eröffnet wird.