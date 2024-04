Eisenach. Ruhlaer richten Crosslauf an der Schanzenlage aus, eine junge Geherin lässt aufhorchen und Förthas Fußballerinnen jubeln.

Frühjahrscrosslauf in Ruhla

An diesem Freitag richtet die TSG Ruhla ihren Frühjahrscrosslauf aus. Um 17 Uhr geht es an der Schanzenanlage „Alte Ruhl“ los. Angeboten werden verschiedene Streckenlängen von 600 Metern für die Bambinis über einen, zwei und drei Kilometer für Schüler bis zu 6 km für die Jugend- und Erwachsenenklassen. Begrenzte Nachmeldungen sind am Freitag 16 Uhr im Wettkampfbüro möglich.

Carniel startet bei Geher-DM

Beim 4. Südharz Geher-Cup in Sangerhausen siegte Maria-Lena Carniel (Eisenacher LV) in der Jugend U18 über 3000 Meter in 15:39,51 Minuten. „Für sie war das eine enorme Steigerung. Zugleich ist es auch eine Chance für sie, am kommenden Wochenende bei der Straßen-DM in Kelsterbach um eine Medaille mitzugehen – und das nach nur drei Monaten Gehtraining. Das ist schon richtig ordentlich“, berichtete Trainerin Julia Henze.

Förthaer Frauen im Halbfinale

Die Frauen der SG Förtha/Marksuhl sind durch einen 3:1-Heimsieg über den FSV Reinhardsbrunn im Fußball-Kreispokal ins Halbfinale eingezogen, in dem die Liebetrau-Schützlinge am 1. Mai ein Heimspiel gegen Titelverteidiger FC An der Fahner Höhe haben. Gegen Reinhardsbrunn trafen für die SG zweimal Angie Tylski und Zoe Werner. Beim Stand von 2:1 verhinderte Selina Rink mit pariertem Strafstoß den möglichen Ausgleich.

ThSV-Talente verlieren zweimal

Die Pokalrunde des Mitteldeutschen Handballverbandes hat die männliche Jugend B des ThSV Eisenach mit zwei Niederlagen als Tabellenletzter beendet. Beim HBV Jena unterlag der ThSV mit einer Mischung aus B- und C-Jugendlichen mit 19:28, zwei Tage später in eigener Halle mit 23:31 gegen NSG EHV/NH/Buteo.