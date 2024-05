Eisenach. In der Hörselberghalle in Wutha-Farnroda werden am Samstag die neuen Thüringer Landesmeister im Aerobicturnen gekürt. Was die Eisenacherinnen so optimistisch stimmt.

Das Kribbeln bei den Aerobicturnerinnen der Freien Turnerschaft 1990 Eisenach, dem einzigen Jungen im Team und den Trainerinnen steigt stündlich. An diesem Samstag ist ihr Verein Gastgeber für die Thüringer Landesmeisterschaft, die nach 2018 und 2022 zum dritten Mal in der Hörselberghalle in Wutha-Farnroda ausgetragen wird.

Neben den Eisenachern und den anderen beiden Thüringer Aerobicturn-Hochburgen (SSV Saalfeld, ATV Eisenberg) haben sich auch Vereine aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt angekündigt. Über 160 Sportler werden ihre Übungen präsentieren, die eine sehenswerte Mixtur sind aus Grazilität, Athletik und Tanz. Ab 9 Uhr beginnt das Einturnen, 11 Uhr der Wettkampf, für den Zuschauer keinen Eintritt zahlen müssen. Für 15.15 Uhr ist die Siegerehrung geplant.

Gelungene Generalprobe in Mahlow

Eingestimmt aufs „Heimspiel“ hat sich das FTE-Aerobicturnteam bei den offenen Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften in Mahlow. Wenige Tage vor den Landesmeisterschaften bewiesen sie ihre gute Form und brachten vom Ausflug neunmal Edelmetall mit nach Hause. „Besonders die großen Teams zeigten dabei starke Leistungen, an denen sich die Thüringer Konkurrenz aus Saalfeld und Eisenberg die Zähne ausbiss“, freute sich Elke Herrmann aus dem Eisenacher Organisationsteam.

Zunächst holte sich das Danceteam der AK 9-11 mit Anni Danz, Hannah Köberich, Hannah Woydich, Leni Malin Lehmann, Marie Deubner, Marla Weinert, Pauline Gruhl und Vincent Küch die Goldmedaille mit 11,00 Punkten. Auch das Danceteam der AK 15-17 mit Anna-Maria Engelhardt, Caya Schlegelmilch, Hanna Lehmann, Helen Scholz, Linett Schiek, Lisa Reitemann, Lucy Albrecht, Lydia Herrmann und Maria Vogler musste sich mit 13,10 Punkten nur den Turnerinnen aus Wolfenbüttel geschlagen geben.

Im Kooperationsteam Ost starteten Fanny Starke, Hermine Walda, Julia Degner und Lydia Herrmann als Danceteam 18+ gemeinsam mit Angelina Rutz, Emma Frohberg und Jennifer Seyring aus Halle und holten sich mit 14,60 Punkten den Sieg. Die 4-6er Teams komplettierten mit Platz 2 (AK 15-17) und Platz 3 (AK12-14) den überzeugenden Auftritt.

Hannah Woydich freut sich über Silber

In den Einzeldisziplinien erturnte Hannah Woydich mit 13,05 Punkten die Silbermedaille in der AK9-11, während Lydia Herrmann (AK15-17) der starken Konkurrenz aus Wolfenbüttel den Vortritt lassen musste und mit 13,15 Punkten auf einem etwas undankbaren vierten Platz landete. Auch Anna-Maria Engelhardt und Lucy Albrecht (4., 11,35) sowie Caya Schlegelmilch und Maria Vogler (6., 10,70) verpassten in der AK15-17 den Sprung auf das Treppchen.

Umso mehr Freude gab es bei den 2-3er Teams der jüngeren Teilnehmerinnen über einen vollständigen Medaillensatz: Hannah Köberich und Vincent Küch gewannen Gold mit 12,10 Punkten, Hannah Woydich, Marie Deubner und Pauline Gruhl Bronze (11,30) in der AK 9-11. Anni Danz und Lisa Reitemann sorgten mit 12,90 Punkten in der AK12-14 für den silbernen Abschluss.